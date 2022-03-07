شفيقة العامري: المرأة الإماراتية شريك في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت الدكتورة شفيقة العامري أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المرأة العربية، موضحة أن المرأة العربية لعبت دوراً هاماً في مسيرة البناء والتطوير، وقادرة على اتخاذ القرارات والعمل بكل جد من أجل الارتقاء بالأسرة والمجتمع والوطن.وأوضحت أن «اليوم العالمي للمرأة» مناسبة هامة لتثمين وتقدير المرأة العربية في مختلف المجالات والقطاعات، ويعتبر دعوة لتعزيز مكانتها ودعم جهودها والحفاظ على حقوقها، وقد أولت حكومات الدول العربية المرأة المزيد من الاهتمام والدعم عبر التشريعات والمبادرات من أجل ترسيخ حقوقها، وتمكينها من تبوء مناصب هامة ولعب دور كبير في قطاعات سياسية واقتصادية ومجتمعية وغيرها، مما عزز من دورها ومكانتها في مجتمعاتنا».و أشارت إلى أن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق إنجازات هامة، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتشجيعها وتمكينها على العمل والإبداع والابتكار في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية وغيرها.

وقالت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تعتبر مصدر فخر للمرأة الإماراتية والعربية».