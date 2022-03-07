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حسن النويس: ملتزمون بتمكين المرأة
حسن النويس: ملتزمون بتمكين المرأة
8 مارس 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

 قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «استطاعت الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، أن تمضي قدماً في تعزيز دور المرأة في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة، وذلك بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحرص دوماً على تمكين المرأة، وتعزيز دورها الحيوي في النهوض بالمجتمع.»
وأضاف النويس: «كانت ولا زالت للمرأة إسهامات مهمة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، وذلك من خلال تولي مختلف المهام سواءً ضمن خط الدفاع الأول أو غيره من المواقع. ونحن في مبادلة للرعاية الصحية نعتز بأن المرأة تمثل أكثر من 68% من مجموع العاملين لدينا، كما نفخر بأن المرأة الإماراتية تمثل أكثر من 15% من إجمالي القوى العاملة النسائية في شبكة منشآتنا. وهذا كله يؤكد قناعتنا التامة بإمكانات وقدرات المرأة على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مبادلة للرعاية الصحية المتمثلة في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.»

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