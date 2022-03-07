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فاهم القاسمي : تمكين المرأة في الإمارات انعكس على التنمية المجتمعية
فاهم القاسمي : تمكين المرأة في الإمارات انعكس على التنمية المجتمعية
8 مارس 2022 02:13

الشارقة (الاتحاد)

 قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «في هذه المناسبة التي نعتبرها فرصة للتأمل فيما حققته البشرية من منجزات استندت على التعاون والشراكة بين مختلف الفئات الاجتماعية، وفرصةً لاستحضار دور المرأة التاريخي في العلوم والاكتشافات والثقافة والاقتصاد وبناء المجتمعات، نتوجه بالتحية لكل امرأة في هذا العالم مهما كان موقعها ووظيفتها، ونؤكد أن مساهمتها في مشروع الحضارة الإنسانية يعد تجربة مميزة تجمع بين العمل من أجل الحصول على حقوقها الطبيعية من ناحية، والإيمان بواجبها تجاه رفعة وطنها وأبنائه والبشرية جمعاء».
وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «استثمرت الإمارات في ثروتها البشرية، وكانت سباقة في ممارسة مبدأ تكافؤ الفرص، ومن خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة، ضمنت ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية على أرضها، وهو ما أثمر مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية، محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة لم ينعكس على المرأة فحسب، بل كان له انعكاساته الهامة على المجتمع ككل، وذلك لأن التنمية الشاملة التي تعم المجتمع لا تتحقق إلا بمشاركة كافة أبنائه من دون أي استثناء».

فاهم القاسمي
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