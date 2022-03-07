هالة بدري: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتها
هالة بدري: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتها
8 مارس 2022 02:13
دبي (الاتحاد)
قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «أصبح اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتها وجدارتها وحضورها المميز، انعكاساً لمبادرات تمكين المرأة التي تطلقها المنظمات الدولية والحكومات العالمية، بهدف الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها. وبفضل هذه الجهود أصبحت المرأة مكونّاً أساسياً في بناء الأوطان ومسيرة التنمية الشاملة. وفي هذه المناسبة، يسرنا أن نقدم بطاقة تهنئة لكل امرأة حول العالم عرفاناً بدورها في شتى مناحي الحياة». وأضافت: إننا في هذا اليوم ننضم إلى دول العالم قاطبة لنثني على الجهود الجادة التي أسهمت في تمكين المرأة، وحصولها على حقوقها التي ضمنتها القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية، وهي التي أسفرت عن ضمان المساواة لضمان غدٍ مستدام للبشرية جمعاء.