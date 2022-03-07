ابتسام البدواوي: اليوم العالمي للمرأة احتفاء بجوهر التشريعات

دبي (الاتحاد)

قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من مارس كل عام، يمثل احتفاءً بجوهر التشريعات والقوانين التي أنصفت المرأة، وأعطتها حقوقها كاملة غير منقوصة لتحقيق المساواة التامة مع الرجل، بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة الحقيقية بمشاركة كافة فئات المجتمع».

وأضافت: «بفضل مبادرات ودعم المجتمع الدولي وكبرى المنظمات الأممية، تمكنت المرأة من إثبات جدارتها في كافة الميادين، ولا يعدّ المجال القانوني والقضائي استثناءً، حيث بات من المألوف رؤية المرأة تتولى رئاسة المحاكم الدولية، كما تبوأت الكثير من المناصب المرموقة في مجالات القضاء والنيابة والمحاماة، ووصلت إلى أعلى المستويات الأكاديمية، مع تحقيق أعلى درجات التميز».