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الإمارات
ميثاء شافي: المرأة شريك أساسي في خدمة الوطن
ميثاء شافي: المرأة شريك أساسي في خدمة الوطن
8 مارس 2022 02:13

أم القيوين (الاتحاد)   

قالت ميثاء جاسم شافي، مدير بلدية أم القيوين بفلج المعلا، إن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتعتبر شريكاً أساسياً في بناء أي دولة، واستطاعت المرأة الإماراتية أن تثبت جدارتها، وتحقق حضوراً نوعياً متميزاً في كافة المجالات، وهي تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، وتقف جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل الاستمرار في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار والإبداع، وتحمل المسؤوليات، وأكدت المرأة حضورها القوى والفعال وعطاءها المتميز في خدمة وطنها ونهضته.وأشارت إلى أن المرأة في دولة الإمارات محظوظة بدعم وتقدير من قيادتنا الرشيدة، خاصة من خلال متابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسعى دائماً إلى أن تكون المرأة الاماراتية رائدة في حياتها الاجتماعية والمهنية، حيث وفرت كل سبل الدعم والتمكين للمرأة الإماراتية وعلى مختلف المستويات، فكانت عند حسن قيادتها، فبادلتها الحب والوفاء والعطاء.

ميثاء شافي
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