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جواهر بنت عبدالله القاسمي : "فن" حفزت مواهب المبدعات في صناعة السينما
جواهر بنت عبدالله القاسمي : "فن" حفزت مواهب المبدعات في صناعة السينما
8 مارس 2022 02:13

الشارقة (الاتحاد)

 قالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة فن: «نهنئ المرأة في كل مكان بمناسبة يومها العالمي، وأتوجه بالتحية للمبدعات اللواتي كان لهن السبق في ارتياد مجالات تعليمية ومهنية إبداعية واحترفن الفن الهادف، إيماناً منهن بدوره في تنشئة الأجيال وترسيخ القيم النبيلة والسامية، وتعزيز روح الشراكة والتعاون بين المجتمعات المختلفة وأفراد المجتمع الواحد، إن تاريخ الفنون ثري ببصمات المرأة، وكل ما نحتاجه اليوم هو المزيد من المؤسسات التي تحتضن الرائدات في هذا المجال وتدعم وترعى مواهبهن».
وأضافت: «عملنا في مؤسسة فن خلال السنوات الماضية على تحفيز وتنمية مواهب المبدعات، ووضعنا أمامهن تجارب ملهمة لمبدعات من الإمارات والعالم ليعرفن ما تمتلكه المرأة من قوة إرادة وإصرار على الإبداع والتفوق، ونستطيع القول في يوم المرأة العالمي إن المستقبل سيشهد انطلاق مواهب فنية تسهم من خلالها مبدعات في مجال صناعة الأفلام، برؤية تعزز من حضور الفن السينمائي الهادف، وتظهر المزيد من الإسهامات التي تحققها المرأة في الإمارات والعالم في هذا المجال».

جواهر بنت عبدالله القاسمي
مؤسسة فن
يوم المرأة العالمي
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