منال عطايا: المرأة الإماراتية أيقونة التنمية المستدامة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن واقع المرأة عموماً والإماراتية خصوصاً، يعد المثال الأبرز على مستوى التطور الذي بلغته الدولة، ويمثل أيقونة التنمية المستدامة، نظراً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والتشريعات التي مكنت المرأة، وأتاحت لها نيل المراكز القيادية والمناصب المهمة.

وقالت: إن الإنجازات المتميزة التي حققتها وتحققها ابنة الامارات يشار إليها بالبنان، استناداً إلى البيئة الحاضنة التي توفرها لها الدولة عموماً، وفيما يتعلق بتمكين المرأة وواقعها في إمارة الشارقة، بينت سعادتها أن إمارة الشارقة وفرت في ظل الدور المؤثر لحرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، كافة الإمكانات اللازمة لدعم المرأة، ما أسهم بشكل كبير في تنامي وتطور واقعها محلياً وعربياً وعالمياً.