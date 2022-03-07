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تعرض في «إكسبو».. خوارزمية تعالج إشكالية رياضية عالمية
تعرض في «إكسبو».. خوارزمية تعالج إشكالية رياضية عالمية
8 مارس 2022 02:16

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهد إكسبو 2020 دبي أمس إطلاق علماء من جمهورية كازاخستان لخوارزمية لا متناهية لتحليل البيانات الضخمة، والحصول على نتائج دقيقة وموثوقة بسرعة فائقة تزيد ملايين المرات عن الأدوات الحاسوبية الحالية.
وقالت زاهانا اكزهانوفا الخبيرة في مجال تقنيات المعلومات ورئيسية شركة نيون أيون خلال مؤتمر صحفي للكشف عن الابتكار أمس: «إن الابتكار الحاصل على براءة اختراع للتكنولوجيا المتقدمة، يشكل طريقة وصيغة علمية حول استخدام الخوارزمية، فيما يعتبر خطوة هائلة إلى الأمام في خدمة صناعة التكنولوجيا العالمية».
من جهته أشار أسكر سينشيف أحد علماء الرياضيات والرئيس الفني للمشروع إلى أن الابتكار الجديد يمكن أن يقدم حلول خوارزمية سريعة بنسبة دقة 100%، لمعالجة واحدة من أكبر سبع إشكاليات رياضية معقدة حسابياً في العالم، التي ظهرت مع بداية الألفية الجديدة.
وأوضح أن الابتكار الذي ينطلق من كازاخستان إلى العالم عبر بوابة إكسبو 2020، يمكن دمجة في أجهزة الحاسوب الحالية واستخدامه من قبل الشركات والمؤسسات والمشاريع الضخمة التي تعتمد على تحليل ومعالجة البيانات للوصول إلى حلول سريعة لعملياتها بما يزيد الإنتاجية ويختصر الزمن ويعزز الإيرادات. ووفقًا لنتائج البحث العلمي والذي استمر مدة 4 سنوات، أنشأ هؤلاء العلماء خوارزمية متعددة الحدود لحل مشكلة NP الكاملة، حيث يعتبر ذلك رمزاً حاسوبياً، بما يمكن من الحصول على نتائج تحليل بيانات موثوقة بشكل أسرع من أي طرق دقيقة أخرى متوافرة.

إكسبو
إكسبو 2020 دبي
كازاخستان
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