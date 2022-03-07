إطلاق دليل مواجهة التدفقات المالية للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية

دبي (وام)

شهد إكسبو 2020 دبي الإعلان عن تعاون نوعي جديد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق الدليل الخاص بزيادة الوعي بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والذي يتضمن إرشادات تعطيل المعاملات المشبوهة المرتبطة بهذا النوع من التجارة غير المشروعة، حيث جاء إطلاق الدليل بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للحياة البرية.

ومثل الدولة في فعالية إطلاق الشراكة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن جانب المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد من ويمبلدون - وزير دولة لشؤون وسط وجنوب آسيا. ويوفر الدليل الذي تم الإعلان عنه خلال الفعالية إرشادات رئيسة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حول مراحل التطور في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

وقال معالي الصايغ في كلمته بهذه المناسبة: «إن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يشكل جانباً مهماً وجوهرياً من التدفقات المالية غير المشروعة. كما إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح الحد من هذه القضية العالمية ومعالجتها. ولهذا السبب، يسعدني أن يصادق أعضاء اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على هذا الدليل الذي يمثل خطوة جديدة نحو مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية».

من جانبه، قال اللورد أحمد: «يسعدني إطلاق دليل التدفقات المالية بالشراكة ما بين المملكة المتحدة وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع TRAFFIC، والصندوق العالمي للحياة البرية، وThemis. وتأتي مبادرة إطلاق الدليل ضمن إطار الشراكة الأوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ممثلة باتفاقية الشراكة التاريخية بين البلدين للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. كما تعكس المبادرة التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الجريمة المالية.