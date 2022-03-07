نهيان بن مبارك يتلقى «لوحة أسطورية» من فرنسا

دبي (الاتحاد)

أهدى إريك لانكييه، المفوّض العام لـ«جناح فرنسا» في «إكسبو 2020 دبي»، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، لوحة فنية تحمل عنوان «أسطورة بابل 12 - إكسبو 2020 دبي» تمثّل جميع أجنحة الدول المشاركة في هذا الحدث الدولي. وتأتي هذه الخطوة، تقديراً للنجاح الباهر والتنظيم الرائعين اللذين تميّز بهما هذا المعرض العالمي.

وقد أنجز هذا العمل الفني المُستوحى من لوحة «برج بابل الصغير» للفنان العالمي بروغل الأكبر، الفنان والمصور الفرنسي جان- فرانسوا روزييه. ويشتهر روزييه، بالتقاط صور تجمع تفاصيل كثيرة ودقيقة باتباع أسلوب «هايبرفوتو»، الذي يعتمد على تشكيل صور عملاقة من خلال إلصاق آلاف الصور جنباً إلى جنب، للحصول على صور فائقة الدقة والتفصيل بوضوح ملايين البكسلات، ما يعطي الناظر إليها انطباعاً بأنه يرى التفاصيل على وجه الحقيقة.