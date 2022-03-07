رئيس وزراء كرواتيا: علاقاتنا متميزة مع الإمارات

دبي (وام)

حضر معالي أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أمس الأول احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في مقدمة مستقبلي معاليه والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو دبي.

وأُقيمت المراسم الرسمية للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، وشملت رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كرواتيا وعُزف النشيد الوطني للبلدين.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته: «تُبرز مشاركة كرواتيا في إكسبو 2020 دبي مكانتها كمركز جاذب للمبدعين وأصحاب الرؤى الذين أثروا في العالم على مدى قرون من الزمن، وتتيح هذه المشاركة أيضاً للزوار فرصة لاستلهام الكثير من الرؤى من أبرز مفكّريها، والتعرف على طبيعتها وثقافتها والكثير من الفرص المستدامة فيها». وأضاف: «شهدت العلاقة بين دولة الإمارات وكرواتيا زخماً كبيراً في العقد الماضي، ونتطلع إلى العمل معاً عن كثب من أجل تعزيز الشراكات بيننا في المجالات التجارية والسياسية والثقافية».