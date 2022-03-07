"التربية" تؤهل 90 ألف طالب للالتحاق بالجامعات

معالي الحمادي يشرح عن برنامج الإعداد الجامعي "انطلاقة"
7 مارس 2022 20:59
دينا جوني (دبي)
تبدأ وزارة التربية والتعليم بتأهيل أكثر من 90 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية للالتحاق بأرقى الجامعات المحلية والعالمية عقب تخرجهم من مرحلة التعليم العام، واختيار التخصصات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في الامارات والخارج. ويقدم البرنامج الجديد "انطلاقة" الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أمس على هامش المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فرص تعليم متميزة للطلبة الإماراتيين تؤهلهم للحصول على مجالات عمل تنافسية بعد تخرجهم. وشرحت الوزارة أن البرنامج سيتم تطبيقه من خلال حصص متخصصة بالإرشاد الأكاديمي تتلاءم مع ميول الطالب وإمكانياته، ويختار بناء عليها الالتحاق بالبرنامج والالتزام بتوجهاته. ويفتح برنامج "انطلاقة" أمام جيل من الطلبة المواطنين آفاق تعليمية مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتغذي القطاعات ذات الأولوية وتعزز الانتماء الوطني وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات. وعن أهداف برنامج "انطلاقه"، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي أنه يحاكي توجهات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071، والبنود والمؤشرات والخطط المنبثقة عن الخمسين عام المقبلة، التي ترتكز على إعداد الكفاءات المواطنة، وتهيئتهم لخوض غمار التنافسية، وثقافة التعلم مدى الحياة التي نغرسها في مجتمعاتنا المدرسية، عبر تمكين الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة وثانويات التكنولوجيا التطبيقية من الالتحاق بالجامعات الرائدة عالمياً ومحلياً، وتنويع دول الابتعاث، والإرشاد الأكاديمي للطلبة المتميزين بما يتناسب مع ميولهم المهنية وإمكانياتهم. ويأتي ذلك بهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الإماراتي، فضلاً عن تسهيل فرص حصولهم على القبول الأكاديمي غير المشروط في الجامعات العالمية والقبول المباشر في الجامعات المتميزة في الدولة. بدورها، أشارت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيلة الوزارة لقطاع الرعاية وبناء القدرات أن البرنامج يتضمن مرحلتي التأهيل والتمكين، تستهدف المرحلة الأولى طلبة الصفين التاسع والعاشر، والتي تعمل على تأهيل الطلبة بالمتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة التي يجب أن يمتلكها الطالب قبل انتقاله إلى مرحلة اختيار التخصص. وتستهدف مرحلة التمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، والتي تمكّن الطلبة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمحلية وبما يضمن استمرار تميزهم أثناء دراستهم الجامعية.