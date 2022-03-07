جامعة أبوظبي «5 نجوم» في تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت جامعة أبوظبي على 5 نجوم، التقييم المؤسسي الشامل الأعلى ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2022، محققة الدرجة الكاملة في التدريس، التوظيف، المستوى الدولي، البحث، التعلم عن بُعد، المرافق الجامعية، والشمولية.

يعكس تصنيف «كيو إس ستارز» الأداء المتفوق لجامعة أبوظبي عبر المؤشرات الرئيسية التي تلعب دوراً محورياً في نجاح وتطور مؤسسات التعليم العالي. وتشمل هذه فئة «المستوى الدولي»، حيث حصلت جامعة أبوظبي على درجة كاملة لكل من التنوع الدولي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون الدولي، ومركز الدعم الدولي. كما حققت جامعة أبوظبي 100٪ في فئة التدريس من حيث مستويات الرضا لدى الطلبة.

وحصلت الجامعة على النسبة الكاملة من حيث سمعة صاحب العمل ودعم الخدمات المهنية ضمن فئة التوظيف، وكذلك في فئة المرافق الجامعية من حيث الإنفاق على المكتبات والنوادي والجمعيات الطلابية.

وتسلط الفئات المتبقية الضوء على تأثير ونجاح إمكانات الجامعة في مجالات التعلم عن بُعد، والتي حصلت على 100٪ من حيث مشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والخدمات الطلابية، والتكنولوجيا، وتفاعل الطلبة. كما سجلت الجامعة أيضاً نسبة 100٪ في فئات الابتكار والشمولية والشركات المنبثقة والحاضنة والتعاون في مجال البحوث الصناعية والمنح الدراسية والوصول إلى ذوي الدخل المنخفض والتنوع الطلابي.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نعتز بتصنيف جامعة أبوظبي المتميّز الذي يعكس مكانتنا العالمية المرموقة من خلال تصنيف كيو إس ستارز التابع لمؤسسة كيو أس الرائدة في مجال تصنيف التعليم العالي، ويسعدنا أن تحصل جامعة أبوظبي على هذا التكريم، حيث تلتزم الجامعة بالتميز الشامل، بدءاً من تجربة الطلبة الرائدة، مروراً بالتدريس والتعليم النوعي وفق أعلى مستويات الجودة في البرامج التي من شأنها إعداد الطلبة لحياة مهنية منتجة وناجحة، وصولاً إلى البحث العلمي الذي يسهم في تطوير التخصصات الأكاديمية ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع. إن تعاوننا مع جامعات عالمية رائدة هي من بين العناصر التي تميز البرامج والسبل التدريسية والمبادرات البحثية في جامعة أبوظبي، حيث تمنح طلبتنا الفرصة للتعلم في نخبة من المؤسسات الشريكة المرموقة، وستواصل جامعة أبوظبي استراتيجيتها في الاستثمار في التميز ورفد المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

وكانت جامعة أبوظبي قد حصلت في وقت سابق هذا العام على أعلى تصنيف من فئة 5 نجوم مجال التعلم عن بُعد ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات، محققة تقييماً إجمالياً بلغ 95% في مجال التعلم عن بُعد، حيث عملت الجامعة على تسخير قدرات التكنولوجيا الحديثة في مناهجها مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنية ثلاثية الأبعاد لمنح طلبة الهندسة فرصة مواصلة تعليمهم التطبيقي والعملي عن بُعد.

ويُعد تصنيف «كيو إس ستارز» للجامعات بمثابة نظام تصنيف مفصل يمكّن الطلبة الراغبين في التسجيل من اختيار أفضل الجامعات للدراسة في مجالات محددة مثل قوة البرنامج، وجودة المرافق، وإمكانية توظيف الخريجين، والمسؤولية الاجتماعية، والشمولية وغيرها من المجالات، ويعتمد النظام استراتيجية تقييم تندرج ضمن عشرات المؤشرات يتم تطبيقها على ثمانية معايير كحد أدنى، وتحصل الجامعات الخاضعة للتقييم بالنهاية على عدد نجوم يتراوح من 0 إلى 5+ تُمثل الدرجة المستحقة حسب عدد النقاط التي نالتها الجامعة في التقييم.