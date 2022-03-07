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«خليفة التربوية»: المرأة الإماراتية نموذج عالمي في التمكين
أمل العفيفي
7 مارس 2022 10:46

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة مواتية تتيح لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة تسليط الضوء على المنجزات الحضارية التي تحققت خلال الخمسين الماضية في سبيل إرساء مكانة مرموقة للمرأة الإماراتية والنهوض بها في جميع مجالات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تصدرت مؤشرات التنافسية الدولية على مستوى العالم في التمكين والتوازن بين الجنسين والتمتع بحقوقها الدستورية، والإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية في جميع التخصصات التنفيذية والتقنية، وهو ما جعل منها نموذجاً فريداً للمرأة على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت العفيفي إلى أن الاحتفال مناسبة طيبة تجدد فيها المرأة امتنانها للقيادة الرشيدة التي هيأت لها البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار والريادة في جميع مجالات التنمية الوطنية، مستذكرين بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى دعائم قوية مكنت المرأة من الانطلاق بكفاءة وجدارة في القيام بدورها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه، كما تحظى المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي جعلت من مسيرة المرأة أحد النماذج الوطنية البارزة التي نفاخر بها العالم.

اليوم الدولي للمرأة
المرأة الإماراتية
جائزة خليفة التربوية
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