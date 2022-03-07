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إكسبو دبي يستضيف قادة عالميين احتفالاً باليوم الدولي للمرأة
إكسبو دبي يستضيف قادة عالميين احتفالاً باليوم الدولي للمرأة
7 مارس 2022 09:40

 يستضيف إكسبو 2020 دبي، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الموافق الثامن من مارس، قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والتقنية والثقافة على مدار أسبوع كامل، حتى الثالث عشر من الشهر الحالي، تحت شعار اليوم الدولي للمرأة 2022، #كسر_التحيّز، الذي يراعي الفروقات ويقدم تصوّرا لعالم تسوده المساواة بين الجنسين، ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.

وتشمل الفعاليات عدداً من حلقات النقاش التي يستضيفها المشاركون الدوليون، جنباً إلى جنب مع برامج إكسبو 2020 دبي الغنية، حيث ستشارك سيدات من منظمات دولية، ملتزمات بالتعليم وتمكين المرأة، خبراتهن وإنجازاتهن في مناقشة بعنوان "تعزيز دور المرأة في أوقات الأزمات: المرأة كقوة للتغيير"، تنظَّم اليوم 7 مارس في جناح المرأة. كما يجري الاحتفال بدور المرأة في الرياضة في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، بالتعاون بين جناح أستراليا وجناح المرأة، حيث يركز المتحدثون الدوليون على كيفية ربط الرياضة النسائية بالعالم، وفوائد استضافة الفعاليات الرياضية النسائية، وفوائد برامج الرياضة بالنسبة لتنمية النساء والفتيات، إلى جانب دراسات حالة عن قيادة المرأة في الرياضة من المنطقة والعالم. ويستضيف جناح فرنسا غدا، يوماً مخصصاً للمرأة، للاحتفال بالتقدم والإنجازات في مجال حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساء، كما تجتمع في جناح كندا أيضا عشر نساء رائدات في كندا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تحت شعار "المرأة الملهمة للمرأة"، احتفالا بالمساهمات البارزة التي قدمتها النساء والفتيات بهدف تعزيز التعاون بين الإمارات وكندا، في ضوء عمل البلدين على زيادة مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن المقرر أن يستضيف الجناح البولندي حلقة نقاشية تتناول التحديات التي تواجهها المرأة العصرية في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات النساء البولنديات.

ويستضيف جناحا فيتنام وإندونيسيا احتفالا، بحضور مفوضين عامين من رابطة دول جنوب شرق آسيا وعدد من مديري الأجنحة، ويقام موكب لعرض الأزياء في شارع الغاف. ويستضيف جناح لوكسمبورغ فعالية مخصصة لملهمات الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يستعرض فيلم وثائقي حياة 12 امرأة شجاعة سلكن طرقا استثنائية لترك بصماتهن في تاريخ دوقية لوكسمبورغ الكبرى. ويجري الاحتفال بالفنانات على مدار الأسبوع، حيث تفتتح فنانتان معرضهما غداً 8 مارس في جناح بلجيكا، ليستمر حتى الثالث عشر من مارس، وفي الوقت نفسه، يستضيف جناح البرتغال حرفيات يقمن بالنقش على القطع الفضية، وفي الفترة من الثامن حتى التاسع من مارس؛ يقيم صندوق الأمم المتحدة للسكان معرضا في مركز دبي للمعارض تكريما لحقوق المنحدرات من أصل أفريقي. وسيكون هناك أيضا الكثير من العروض الموسيقية، بما فيها عرض في حديقة الاحتفالات اليوم، وآخر في ساحة الوصل تنظمه كارتييه غداً 8 مارس.

وستكون مغنية البوب وكاتبة الأغاني النيوزيلندية آني كرامر في مسرح دبي ميلينيوم، والمغنية الكندية ماري ماي والفنانة البلجيكية جيني بي إس جي ومنسق الأغاني دي جيه ويلي ويليام من موريشيوس في منصة اليوبيل.

وفي 9 مارس، ستجمع قمة الأمم المتحدة للمرأة بهدف التنمية المستدامة في مركز دبي للمعارض، كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع والمنظمات النسائية في محاولة لإحراز تقدم في هدف التنمية المستدامة الخامس، وهو المساواة بين الجنسين.

وسيستضيف أيضا مركز الأمم المتحدة العديد من الفعاليات في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس، بما في ذلك محادثة رفيعة المستوى بين الدكتورة ناتاليا كانيم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمتعاونين في مجال مكافحة العنصرية لتعزيز التراث والثقافة والتراث المتنوع. 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
اليوم الدولي للمرأة
المرأة الإماراتية
إكسبو 2020 دبي
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