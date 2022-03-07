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"ظبية ودلال وفاطمة" أول ثلاث طبيبات بيطريات لـK9 بشرطة أبوظبي
"ظبية ودلال وفاطمة" أول ثلاث طبيبات بيطريات لـK9 بشرطة أبوظبي
7 مارس 2022 09:34

انضمت ثلاث طبيبات بيطريات من الكوادر الوطنية للعمل في ادارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي وباشرن مهامهن في توفير الرعاية الصحية البيطرية للكلاب البوليسية وهن: الدكتورة ظبية القبيسي، والدكتورة دلال الكثيري و الدكتورة فاطمة الشامسي.

وأكدت شرطة أبوظبي وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة اهتمامها بتشجيع العناصر النسائية الوطنية للعمل بمختلف قطاعاتها وتحفيزهن والاهتمام بأفكارهن وجهودهن للإرتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني .

وثمنت الدكتورة ظبية خليفة القبيسي طبيب بيطري في قسم الخدمات البيطرية بإدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين المرأة في مختلف المجالات وتشجيعها على الإبداع والتميز .

وأعربت عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة أبوظبي واهتمامها بالعنصر النسائي في مختلف مجالات العمل موضحة أن الفرصة متاحة لتميز المرأة الإماراتية ، وابراز مهاراتها العالية في مجالات الطب البيطري ورعاية الكلاب البوليسية .

وأكدت أن مهنة الطب البيطري مهنة تمتزج فيها الرحمة والإنسانية وتتماشى مع طبيعة وفطرة المرأة في شغفها ومحبتها وعطفها لأن العطاء لاحدود له ولاسيما في هذا العطاء الجميل الذي لا ننتظر مقابل منه لأنه ينبع من صميم قلب المرأة .

وأشارت إلى تجربتها الواقعية في العمل ونجاحها وتميزها موضحة أن حبها وصداقتها للحيوانات وارتباطها بالكثير منها هو ما دفعها للدخول في مهنة الطب البيطري حيث تمارس مهامها في العناية بالكلاب البوليسية وفحصها و تقديم العلاجات اللازمة لها بعد التشخيص ومتابعة الحالة الصحية لها والاعتناء بها وتقديم العلاجات اللازمة لها.

واشادت باهتمام إدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي وحرصها على تطبيق البرامج الوقائية في رعاية الكلاب البوليسية وتنفيذها مثل التحصينات السنوية للكلاب البوليسية و مكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية والمحافظة على نظافة الكلاب وحظائرها .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
البيطرة
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