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البواردي يترأس وفد الدولة لحضور معرض الدفاع الدولي بالرياض
البواردي
7 مارس 2022 08:42

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وفداً من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع لحضور النسخة الأولى من معرض الدفاع الدولي بالرياض والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر أربعة أيام بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وقام معالي البواردي بجولة في المعرض زار خلالها الجناحين الإماراتي والسعودي ، وتعرف على أحدث المعروضات من معدات عسكرية وأجهزة ، واستمع لشرح من القائمين على الأجنحة ووجه لهم بالشكر وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع الدولي الذي يستقطب كل دول العالم والمتخصصين في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية والأمنية يعد حدثاً عالمياً هاماً يضاف لسلسلة المعارض الدولية للدفاع على مستوى العالم حيث يقوم بالتركيز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الصناعية وأمن المعلومات.

 
 
 
 
 

           

المصدر: وام
الرياض
معرض الدفاع الدولي
البواردي
السعودية
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