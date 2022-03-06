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انطلاق منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022
انطلاق منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022
7 مارس 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

 تنطلق اليوم منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستمر حتى 9 مارس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 
تُقام على هامش المسابقة وللمرة الأولى المنافسة الدولية الودية للمهارات، بمشاركة 11 دولة أوروبية وآسيوية، ويتنافس خلالها شباب الوطن مع نخبة من شباب العالم في عددٍ من المهارات الهندسية والتكنولوجية، وذلك استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات التي تقام في مدينة شنغهاي بالصين أكتوبر 2022. 
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المركز يحرص من خلال المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، والمنافسة العالمية، على تعزيز القدرات الإبداعية التنافسية العالمية لدى شباب الوطن، ومواصلة دوره في تأهيل الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل. 
وأكد أن دعم قيادة الدولة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يحفزان «أبوظبي التقني» على العمل الدائم لتطوير المسابقة التي تم تنظيم 12 دورة سابقة منها وفق أعلى المعايير العالمية. وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد للمرة الأولى تنظيم المنافسة الدولية الودية الأولى للمهارات بمشاركة 11 دولة أوروبية، وآسيوية بما يكسب المسابقة بعداً دولياً جديداً، ويؤكد جدارة أبناء الإمارات بخوض غمار المنافسات العالمية بتميز وتحقيق الإنجازات. 
من جانبه، قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»: إن المنافسة الدولية من المنتظر أن تشهد أجواء حماسية قوية بين شباب الإمارات وشباب العالم في عددٍ من التخصصات الهندسية والتكنولوجية المهمة، وهي التخصصات التي تشكل أهمية كبيرة على صعيد التطور الصناعي بالعالم. 
وأضاف أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تشهد منافسات بين شباب الوطن في 24 تخصصاً تقنياً ومهنياً، داعياً جميع أبناء المجتمع للحضور إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمعايشة الحدثين بداية من اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن وجود حالة المرور الأخضر للمطعمين وفحص pcr لا تتجاوز مدته 96 ساعة لغير المطعمين.

الإمارات
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
مؤسسة التنمية الأسرية
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