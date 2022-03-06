تكريم الفائزين بـ«حمدان بن راشد للأداء التعليمي»

دينا جوني (دبي)

كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية، مساء أمس 102 من الفائزين بالدورة الـ 24 من جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، في الحفل الختامي الذي جرت فعالياته مساء أمس في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي». حضر الحفل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لمنطقة الخليج، والدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. بلغ عدد الفائزين في مختلف الجوائز 102 فائز من مجموع مشاركات بلغ 505، بواقع 76 فائزاً على مستوى الجوائز المحلية، من مجموع 258 مشاركاً، و22 فائزاً على مستوى الجوائز الخليجية من مجموع 117 مشاركاً، و4 فائزين بجائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز. وأعلن معالي الحمادي أنه تزامناً مع اليوبيل الفضي لإنشاء المؤسسة الذي سيكون في الدورة الـ 25، ستعمل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي والمتميز خلال الدورة القادمة على تنفيذ برامج تستهدف ترسيخ فلسفة ونهج الفقيد من خلال تعزيز قيمة العمل الخيري ونشر ثقافة المبادرات الداعمة للقطاعات الخدمية في المجتمع، وبخاصة بين طلبة المدارس والجامعات.

وأضاف: «أصبحت جائزة مؤسسة حمدان منصة رائدة للموهبة والابتكار، اعتماداً على تميز الفكر وجودة الأداء لترسيخ رؤية أساسها تنمية الإنسان بوصفه ركيزة الحضارة، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تولي الإنسان رعاية خاصة عبر استدامة تعزيز جودة التعليم، وتأكيد ريادته في تطوير المخرجات النوعية وفق فلسفةٍ قائمة على صناعة تعليمٍ ابتكاريٍ يستثمر في الموهوبين والمبدعين، ويسهم في بناء مجتمع المعرفة».

وتابع: «تعبّر مؤسسة حمدان عن اعتزازها وهي ترى ثمار شراكتها مع منظمة اليونسكو ومنظمة الإيسيكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافةً إلى شركائها من المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والوزارات والهيئات والمدارس، التي تواكب بكل اقتدار خطى تقدم وتطور التعليم إلى آفاق المستقبل الواعد».

من جانبه، قال الدكتور العاصمي: «استمرت الجائزة خلال تلك السنوات في دعم مسارات الجودة والتميز في القطاع التعليمي، حيث نلحظ كل دورة حجم التطور الكبير، والتقدم في أطر الجائزة ومعاييرها، ما يعكس حجم العمل المنهجي المدروس المقدم من مجلس أمناء المؤسسة، والفرق العاملة، لتبقى الجائزة مواكبة للمتغيرات التي يعيشها الميدان التعليمي، ومنسجمة مع المستجدات والتطورات التي يشهدها هذا الميدان».

بدوره، أكّد الدكتور المهيري أن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أصبحت نبراساً مضيئاً وتجربة ملهمة للعالم في مجال دعم المواهب والانتقال بهم إلى فضاء رحب من الإبداع والابتكار من أجل تعزيز المسيرة الحضارية والتنموية لدولة الإمارات والمنطقة.

وقال: «إن جوائز المؤسسة وغيرها من الجهود هي ثمرة رؤى توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تسعى إلى خلق نموذج استثنائي للتطور، اعتماداً على العلم والمعرفة والابتكار في كل المجالات. ولا شك في أن التعليم يلعب دوراً رئيسياً في تأهيل كوادر قادرة على صنع الفارق وتحدي المستحيل من أجل الاستمرار في مسيرة التنمية».

الفائزون

على المستوى المحلي، تم تكريم 64 فائزاً في فئة الطالب المتميز، و5 فائزين في فئة المعلم المتميز، و7 في فئة التربوي المتميز.

وعلى المستوى الخليجي، بلغ عدد الفائزين من المملكة العربية السعودية 11، بينما فاز من دولة الكويت 5، و3 لكل من من مملكة البحرين وقطر..

وقد شملت الجوائز الخليجية 10 فائزين في فئة الطالب المتميز و7 فائزين في فئة المعلم المتميز، و5 فائزين في فئة المدرسة المتميزة.

وفي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم-الألكسو للبحث التربوي المتميز، فازت أربعة أبحاث، تناولت موضوعات عدة مهمة في العملية التربوية والتعليمية، منها أثر الدعم المجتمعي أثناء جائحة «كورونا» في تلبية الاحتياجات وتنمية الالتزام الدراسي.