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10 ملايين درهم من «الأنصاري للصرافة» لدعم «صندوق الفرج»
خليل بدران ومحمد الأنصاري والحضور عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
7 مارس 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

 قدمت شركة «الأنصاري للصرافة»، وفق مذكرة تفاهم مع «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، تبرعاً بمبلغ 10 ملايين درهم لصالح الصندوق على مدار العام الجاري 2022، دعماً لأنشطته الخيرية والإنسانية في مساعدة النزلاء على ذمة قضايا مالية ومدنية في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. وبموجب المبادرة الإنسانية، تساهم «الأنصاري للصرافة» في سداد ديون المتعثّرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في قضايا مدنية، وتخفيف أعبائهم المالية، ومد يد العون لأُسرهم وعائلاتهم. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية المؤسسية، وحرصها على تعزيز روح التراحُم والتكافل المُجتمعي. وتم خلال الشهرين الماضيين كمرحلة أولى من تنفيذ المذكرة سداد (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، من ضمن تبرع شركة الأنصاري أسهمت في الإفراج عن 69 نزيلاً من كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة. وأكد خليل داوود بدران رئيس مجلس صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية بين المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة في القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

الأنصاري للصرافة
صندوق الفرج
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