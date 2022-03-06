صقر غباش يبحث العلاقات مع «مجلس الشيوخ» البوليفي

الرباط (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي أندرونيكو رودريغيز ليدزما رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوليفيا، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في المملكة المغربية بمدينة الرباط.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين البلدين.

وأعرب معالي صقر غباش عن حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول أميركا اللاتينية لأنها دول تتسم بالصدق والشفافية في علاقاتها مع الدول خاصة ما يتعلق بالقضايا العالمية، مؤكداً على عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما ثمن معاليه الزيارة التي قام بها الرئيس اليوليفي إلى دولة الإمارات عام 2019 والتي ساهمت في تعزيز العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات لاسيما الجانب الاقتصادي.

من جانبه، أكد معالي ليدزما على أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبوليفيا خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي سيما أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتطورة اقتصادياً على الصعيد الدولي.

ورحب معالي صقر غباش بالدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الشيوخ لزيارة بوليفيا على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الجانبين بالطرق الدبلوماسية، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي له توجه وخطة لزيارة دول أميركا اللاتينية خلال الأشهر المقبلة وستكون بوليفيا ضمن الدول التي سيقوم المجلس بزيارتها.