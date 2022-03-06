طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يزورون «مريجيب الفهود»

عمان (الاتحاد)

زار وفد من طلاب وطالبات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برفقة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية مؤخراً، المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء الأردنية، وقام الطلاب خلال الزيارة بتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والتطوعية لصالح اللاجئين، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإدارة المخيم، لتعزيز مبادرات الإمارات الإنسانية الموجهة للأشقاء السوريين، واطلع الطلاب على الخدمات التي تقدم للاجئين في المجالات كافة.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، أن الزيارة الميدانية لطلاب وطالبات محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للمخيم الإماراتي الأردني، تأتي في إطار سعي الجامعة لإشراك طلابها في الجهود التطوعية والإنسانية التي تضطلع بها الدولة ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لصالح اللاجئين السوريين في دول الجوار السورية.