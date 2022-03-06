نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان تزور «متحف المستقبل»

دبي (الاتحاد)

زارت معالي راكيل بينيا رودريغيز، نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان، «متحف المستقبل» الذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون منصة علمية وفكرية تنطلق من دبي للعالم، ومقراً يجمع مستشرفي المستقبل للمساهمة في تصميم حلول الغد المبتكرة.

وزارت معاليها مختلف مرافق متحف المستقبل، وفي مقدمتها المحطة الفضائية المدارية - أمل OSS Hope وكذلك معرض «المستقبل اليوم»، واطلعت على ما يحتويه من تقنيات متطورة ورائدة يقدمها المتحف، بالتعاون والشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وشركات عالمية رائدة في استشراف وتصميم المستقبل وحلوله الإبداعية في خمسة مجالات رئيسية، هي تخطيط مدن ومجتمعات المستقبل، وتعزيز حلول الزراعة والري، وتوفير الأمن الغذائي للبشرية، وإدارة المخلّفات بشكل مستدام، وحماية بيئة الكوكب.

واستمعت معاليها من مسؤولي المتحف إلى شرحٍ تفصيلي حول الوجهة المستقبلية للمتحف الذي سيكون مقراً يجمع مستشرفي المستقبل، من خلال مؤتمرات ومراكز أبحاث لجميع المتخصصين بصنع المستقبل وتصوراته الأساسية في مجالات الابتكار للصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل والاقتصاد المستقبلي عبر مختبراته المتخصصة.

ويشكّل متحف المستقبل فرصة لعيش المستقبل بمختلف آفاقه وأبعاده، وبيئة حاضنة لأفضل العقول والمواهب المبتكرة، ويقدم رحلةً استثنائيةً يتسنى عبرها اختبار تجارب مستقبلية مثيرة تمسّ مختلف جوانب الحياة وتطويع التكنولوجيا لخلق واقع أفضل للإنسانية ككل.

وتركز أجندة متحف المستقبل على استئناف الحضارة العلمية العربية، من خلال مجموعة من المسارات والمبادرات التي أطلقها المتحف، والتي سيستمر في احتضانها عبر خلق شبكة من مستشرفي المستقبل والنوابغ والاحتفاء بهم وربطهم بالتحديات الحالية، ودعم الحلول التنموية التي يطورها النوابغ.