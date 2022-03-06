10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
مشروعات طلابية رائدة بـ «الإمارات للعالم الشاب» في «إكسبو»
مشروعات طلابية رائدة بـ «الإمارات للعالم الشاب» في «إكسبو»
7 مارس 2022 01:05

دبي (وام)

تقام النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، وتوفر المسابقة بيئة جاذبة للطلبة والمعلمين، تعزز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. 
وتوافد الطلاب المبتكرون، الذين يمثلون عدداً من المدارس في الدولة، إلى مركز دبي للمعارض في موقع الحدث الدولي، وذلك لتسجيل ابتكاراتهم وإعداد منصات عرض مشروعاتهم، حيث استقطبت هذه المسابقة الوطنية 2651 مشروعاً طلابياً، وتخضع مشروعات الطلبة للتقييم خلال الجولة الأولى من قبل لجنة تحكيم مكونة من 25 محكماً. وتخصص وزارة التربية والتعليم مكافآت مالية قيمة لمشروعات الطلبة الفائزة في هذه المسابقة الوطنية الرائدة، التي تستمر فعالياتها حتى 8 مارس الجاري، في «إكسبو 2020 دبي». ويتنافس الطلاب المشاركون في أربعة مجالات رئيسية هي التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئة، وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية.  بلغ عدد المدارس المشاركة في هذه المسابقة المهمة 459 مدرسة على مستوى الدولة. وعلى هامش فعاليات المسابقة، التقى فريق خدمات «إكسبو» الإخبارية بعض الطلاب المبتكرين الاستثنائيين من مختلف المدارس، لتسليط الضوء على ابتكاراتهم التي تسهم في تشكيل المستقبل. وقال الطالب الإماراتي علي حميد آل علي، إن مشروعه، وهو كرسي كهربائي ذكي، مصمم من مواد معاد تدويرها، وهو يعمل على تسهيل حركة أصحاب الهمم وكبار السن، من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من الآخرين.

«النعل التكيفي»
أما الطالبة الإماراتية عائشة عبد الله «16 عاماً»، من مدرسة دبي الوطنية، فقالت إن مشروعها، «النعل التكيفي»، كان فكرة مشتركة بينها وبين زميلتيها في المدرسة تيرا آسيا، والغلا عمر، ويقوم على تصميم أحذية بنعال مرنة، يمكنها إعادة توزيع الدعم وفقاً لتوزيع الضغط أثناء ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة، كالمشي أو رياضة التنس، وذلك لمنع إصابات المفاصل والعضلات والمشكلات الصحية للقدم. 

مسابقة الإمارات للعالم الشاب
المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
إكسبو 2020 دبي
إكسبو
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©