مشروعات طلابية رائدة بـ «الإمارات للعالم الشاب» في «إكسبو»

دبي (وام)

تقام النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، وتوفر المسابقة بيئة جاذبة للطلبة والمعلمين، تعزز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

وتوافد الطلاب المبتكرون، الذين يمثلون عدداً من المدارس في الدولة، إلى مركز دبي للمعارض في موقع الحدث الدولي، وذلك لتسجيل ابتكاراتهم وإعداد منصات عرض مشروعاتهم، حيث استقطبت هذه المسابقة الوطنية 2651 مشروعاً طلابياً، وتخضع مشروعات الطلبة للتقييم خلال الجولة الأولى من قبل لجنة تحكيم مكونة من 25 محكماً. وتخصص وزارة التربية والتعليم مكافآت مالية قيمة لمشروعات الطلبة الفائزة في هذه المسابقة الوطنية الرائدة، التي تستمر فعالياتها حتى 8 مارس الجاري، في «إكسبو 2020 دبي». ويتنافس الطلاب المشاركون في أربعة مجالات رئيسية هي التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئة، وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية. بلغ عدد المدارس المشاركة في هذه المسابقة المهمة 459 مدرسة على مستوى الدولة. وعلى هامش فعاليات المسابقة، التقى فريق خدمات «إكسبو» الإخبارية بعض الطلاب المبتكرين الاستثنائيين من مختلف المدارس، لتسليط الضوء على ابتكاراتهم التي تسهم في تشكيل المستقبل. وقال الطالب الإماراتي علي حميد آل علي، إن مشروعه، وهو كرسي كهربائي ذكي، مصمم من مواد معاد تدويرها، وهو يعمل على تسهيل حركة أصحاب الهمم وكبار السن، من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من الآخرين.

«النعل التكيفي»

أما الطالبة الإماراتية عائشة عبد الله «16 عاماً»، من مدرسة دبي الوطنية، فقالت إن مشروعها، «النعل التكيفي»، كان فكرة مشتركة بينها وبين زميلتيها في المدرسة تيرا آسيا، والغلا عمر، ويقوم على تصميم أحذية بنعال مرنة، يمكنها إعادة توزيع الدعم وفقاً لتوزيع الضغط أثناء ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة، كالمشي أو رياضة التنس، وذلك لمنع إصابات المفاصل والعضلات والمشكلات الصحية للقدم.