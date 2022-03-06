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الإمارات
75 % نمواً بعلاقات العمل للقطاع الخاص في الدولة خلال «إكسبو»
خلال الاجتماع (وام)
7 مارس 2022 01:05

دبي (وام)

 أشاد مديرو غرف التجارة والصناعة بالدولة بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع الخاص الإماراتي بـ«إكسبو 2020 دبي»، وتمثلت بنمو علاقات العمل «B2B» للشركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 75 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة. 
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول بين الأمانة العامة لغرف الإمارات ومديري غرف التجارة والصناعة الذي عقد في مركز تواصل الأعمال بـ «إكسبو 2020 دبي»، بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف ودعا مديرو الغرف الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص ما بعد «إكسبو 2020»، وذلك من خلال ديمومة تواصلها مع الشركات الخارجية والأسواق الجديدة التي تم التعرف عليها خلال فعاليات «إكسبو»، ووضع دراسات مستقبلية لها في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً.

غرف التجارة والصناعة
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
دبي
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