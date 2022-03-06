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الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم برنامج تدريب قناصل «إكسبو»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم برنامج تدريب قناصل «إكسبو»
7 مارس 2022 01:04

أبوظبي (وام)

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية البرنامج الوطني الافتراضي لتدريب قناصل «إكسبو 2020»، بالتعاون مع مشروع «همزة» الذي يعد صلة الوصل بين أجنحة «إكسبو 2020» والمدارس الحكومية في دولة الإمارات. 
ومن أبرز المحاضرات التي تمّ تقديمها بالتنسيق مع مشروع همزة، محاضرة «الهوية والولاء والانتماء.. قيم وطنية عليا»، وجاءت المحاضرة الثانية «التسامح في دولة الإمارات» بمثابة نافذة على ماضي الدولة وحاضرها لتتجلى صورتها الحقيقية أمام العالم؛ واحة للتسامح ونموذجاً عالمياً للتعايش والإخاء. 
واستشرفت المحاضرة الثالثة «مئوية الإمارات» المستقبل، على ضوء المبادئ العشرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للخمسين عاماً المقبلة، وقدم البرنامج أيضاً محاضرة في «بروتوكول المراسم».  

الأرشيف
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إكسبو
إكسبو 2020 دبي
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