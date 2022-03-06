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34.6 مليون درهم مساعدات علاجية من «خيرية الشارقة»
عبد الله بن خادم
7 مارس 2022 01:04

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أنها قدمت على مدار العام الماضي أكثر من 1747 حالة مرضية بقيمة 34.6 مليون درهم، وتضمنت تقديم سبل العلاج كافة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بحسب تقرير صادر عن إدارة المساعدات الداخلية، يأتي ذلك ضمن مساعيها لتوفير العلاج للحالات المتعففة تخفيفاً لمعاناتهم.
وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»: توسعت الجمعية في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الجاري، مما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين، ونتلقى العديد من طلبات المساعدات العلاجية من إمارات الدولة كافة لمساعدة هذه الفئات، خاصة المصابين بأمراض السرطان والفشل الكلوي وسرطان والكبد الوبائي وعمليات القلب المفتوح والقسطرة وعمليات العيون العاجلة، إلى جانب الولادة المتعسرة والقيصرية، وغيرها الكثير من الأمراض التي تمثل تكاليفها عبئاً على ذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن توفيرها، موضحاً 
أن الجمعية لم تقف مساعداتها العلاجية عند التكفل بنفقات العلاج فحسب، بل أنشأت عيادة متخصصة للغسيل الكلوي، والتي تُعد الأولى على مستوى المؤسسات الخيرية لعلاج حالات مرضى الفشل الكلوي، مما يسهل عليهم الانتظام في الجلسات بدلاً من التنقل بين العيادات، وتوفر الجمعية جلسات غسيل الكلى لمستحقيها على مدار الأسبوع.

جمعية الشارقة الخيرية
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