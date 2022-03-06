«الإمارات الاجتماعية»: خطة شاملة لإعداد رواد العمل الاجتماعي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد خلف عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الجمعية تسعى جاهدة خلال العام الجاري إلى إعداد رواد العمل الاجتماعي، وتطوير القيادات لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، عبر تقديم برامج وخدمات اجتماعية وتربوية وثقافية منوعة لكافة شرائح المجتمع.

خلف سالم عنبر

وقال مدير عام الجمعية: هناك خطط مدروسة ومنوعة نسعى لتنفيذها كالحملات التثقيفية «أبناؤكم والقانون»، والتي تتم خلالها مناقشة دور أفراد الأسرة المهم في دعم مؤسسات الدولة، وأهمية تنمية ثقافة احترام القانون في نفوس أبنائهم، كما ستنفذ الجمعية مجالس اجتماعية عدة، منها (المفاتيح الذكية في التعامل مع العلاقات الاجتماعية والمواطنة الإيجابية العالمية)، كما لا ننسى التميز في جائزة التميز الاجتماعي بدورتها الرابعة وغيرها من البطولات الرياضية المنوعة، مثل البادل تنس وبطولات الفرجان لكرة القدم وسباق الدراجات الهوائية. وأضاف: من ضمن البرامج التي ستنفذها الجمعية الفترة القادمة الجلسة الحوارية «المنظومة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» ومحاضرة سيكولوجية الاتصال الفعال والتوازن بين الحياة والعمل وعدد من الرحلات التعليمية، وعدد 12 من الاستطلاع والمسوحات الاجتماعية في مختلف المجالات الاجتماعية. وفي فرع الرمس تنفذ الجمعية بطولة للبولينج الأولى، والتي سيتم تخصيصها لأصحاب الهمم ليكون للجمعية دور في خدمة هذه الفئة.

23 فعالية

ونوه مدير الجمعية بأن الجمعية نظمت حتى الآن عدد (23) فعالية في مقر الجمعية في منطقة الظيت، إلى جانب تنفيذ (6) فعاليات في فرع الرمس، ناهيك عن الرحلات والورش التدريبية ودورات استطلاع الرأي والمحاضرات الواقعية والافتراضية وحول الثوابت التي ترتكز عليها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية للعام الجاري 2022، أكد خلف عنبر أن الثابت الأساسي في الجمعية الحفاظ على مجتمع متلاحم متماسك ومحافظ على القيم، وأن يكون المجتمع متسامحاً ومتعايشاً مع الآخرين، ومجتمعاً متمكناً ومواكباً للمتغيرات أخيراً، وليس أخراً مجتمعاً مبتكراً ومنافساً. وأكد أن الجمعية تسعى إلى دعم المؤسسات الأخرى في الدولة خلال الفعاليات والمناسبات الوطنية كاحتفالات اليوم الوطني والمناسبات الأخرى.