إجراءات وتدابير رئيسية لإنتاج الدجاج اللاحم بأبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أصحاب مزارع الإنتاج للدجاج اللاحم، إلى اتخاذ عددٍ من التدابير قبل بدء الدورة الإنتاجية، وأثناءها، وتجهيز وتعقيم المزرعة والعنابر، والتأكد من تعقيم السيارات الناقلة للصيصان إلى المزرعة، وخلوها من أي أمراض، وتهيئة حوض مطهر للسيارات قبل الولوج إلى المزرعة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمن الحيوي، مع التركيز على جودة الصيصان، والتغذية المبكرة للكتاكيت حديثة الفقس، بواقع 20 طبقاً لكل ألف صوص، وضبط درجات الحرارة وتوفير المياه، إذ إن المياه تشكل 70 بالمئة من وزنه، وغيرها من المتطلبات تجنباً لأي خسائر قد تلحق بالمنتجين.

وأكدت «الهيئة» أن تطبيق القواعد الأساسية للنظافة وأخذ الاحتياطات الصحية العامة في مزارع وحظائر الدواجن يعتبر مطلباً أساسياً لا غنى عنه لضمان نجاح التربية، كما لابد من تطبيق هذه القواعد الصحية مبكراً وأخذها بالاعتبار قبل إدخال الصوص والبدء في العملية الإنتاجية، حيث يجب تحييد جميع العوامل الخارجية التي لها تأثير سلبي على النتائج ويتم تجهيز حظيرة التربية لاستقبال الصوص. وشددت على أهمية أن تكون الأمهات الناتج عنها الصيصان «البيض» محصنة، وكذلك تحصين الصيصان ضد مرض الالتهاب الشعبي المعدي، والنيوكاسل، والجومبورو والميكوبلازما والإيكولاي، ويجب أن تكون الأمهات محصنة ضد هذه الأمراض، مؤكدة أن الصوص الناتج من الأمهات المحلية أفضل من المستوردة، وأصبحت ذات كفاءة إنتاجية عالية، إذ إن الأمهات المحلية محصنة ضد «الأدينو» وهو مرض يصيب الصوص في عمر 3 أسابيع، ويؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من القطيع، في حالة العدوى. وذكرت أن العدوى تنتقل إما عن طريق بيض الأمهات غير المحصنة، أو عوامل أخرى كالعمال أو سيارات النقل وغير ذلك، والأهم عدم نقل العدوى من خلال بيض الأمهات المحصنة وتوفير الأمن الحيوي بالمزرعة، وأنه في حالة مرور الأسابيع الثلاثة الأولى من عمر الصوص، دون إصابات يكون المربي قد ضمن الحصول على عائد جيد، وتجنب الخسارة. وقال الدكتور حسين حسيني من إدارة الإنتاج الحيواني بـ«الهيئة»، خلال الورشة التي نظمتها «الهيئة» لأصحاب المزارع «عن بُعد»: يجب أن تكون الصيصان من مصدر واحد وعمر واحد عند الفقس، ويجب مراعاة ألا يكون وزن الصوص أقل من 40 جراماً.

جودة

وتناولت الورشة جودة الصوص، والاهتمام بالصوص في معمل التفرسخ وأثناء نقله، والاستعداد لاستقبال الصيصان «الكتاكيت» في المزرعة، ودرجة حرارة الجو المحيط بالصوص، ودرجة حرارة الفرضة، والرطوبة، وإدارة التغذية، واختبار الحويصلة، وإدارة المياه، والإضاءة، والنقاط الاعتبارية في الأسبوع الأول.

ويأتي ذلك في إطار الخدمات الإرشادية التي تقدمها الهيئة لصغار المنتجين، والتواصل المباشر مع المنتجين بغرض نشر أفضل الممارسات في تربية الدجاج اللاحم، ونشر الوعي بين أصحاب المزارع والعاملين بالمزارع والفنيين بأساسيات تربية الدجاج اللاحم وطرق إدارة هذه المزارع، بما ينعكس على تحسين إنتاجية هذه المزارع ورفع جودة منتجاتها وتخفيض تكلفة الإنتاج، والحفاظ على الأمن الحيوي بهذه المزارع، والحد من التشغيل العشوائي، كي لا يؤثر ذلك سلباً على مزارع الدواجن التجارية وصناعة الدواجن.