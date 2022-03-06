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زراعة 42 ألف شتلة ورد في دبا الحصن العام الماضي
جانب من الأعمال التجميلية (تصوير صادق عبدالله)
7 مارس 2022 01:04

فهد بوهندي (دبا الحصن)

قامت إدارة الزراعة والنظافة العامة، ممثلة بقسم الزراعة التجميلية بالبلدية، بزراعة وإعادة تأهيل جسر جزيرة الحصن بإجمالي مساحة 2500 متر مربع، وزيادة المسطحات الخضراء بإجمالي مساحة حوالي 2000 متر مربع، إضافة إلى حي الدوب وحديقة الشاطئ، وزراعة 4500 شتلة جهنمية مزهرة على منحدرات جسر جزيرة الحصن من الجانبين ومدخل قرية التراث بإجمالي مساحة حوالي 7000 متر مربع، وزراعة 42000 شتلة ورود على مدار العام الماضي من أنواع (الماري جولد والبيتونيا والونكا) في دوارات المدينة وجزيرة الحصن.
كما تم تمديد وتطوير شبكات الري إلى النظام الأوتوماتيكي في مناطق سارية العلم والميناء والحي الشمالي بإجمالي مساحة تبلغ 13500 متر مربع، والإشراف على نقل 180 نخلة من واحة النخيل وزراعتها في منطقة مصنع الثلج القديم وجزيرة الحصن، حيث تمت إعادة تأهيل مساحة 2000 متر مربع من المتسلقات فوق كاسر جزيرة الحصن، وأنتج مشتل القسم 6500 شتلة شجيرات مزهرة متنوعة من نباتات (الجهنمية والهبسكس والكنا والباندانوس والأكاليفا)، ذلك بهدف توفير احتياجات المدينة الفاضلة من النباتات المختلفة، حتى تبقى بأجمل صورة دائماً.
وأكد طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية تحرص على تنفيذ وتطوير المشاريع الزراعية التجميلية المتنوعة بالمدينة، وذلك لزيادة المسطحات الخضراء فيها، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال اليحيائي، إن البلدية لديها خطة سنوية خاصة بالمشاريع الزراعية، التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي تحتاج إلى زراعة، واختيار الأنواع ذات الطابع الجمالي من زهور وشجيرات والذي يتناسب مع كل مكان بالمدينة، كما تحرص البلدية على تغطية أكبر قدر ممكن من المسطحات الخضراء خلال كل خطة تضعها، وتعمل على تنفيذ شبكة ري آلية بالكامل وفق أفضل التقنيات الحديثة.

 

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