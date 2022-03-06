ورش لرفع مستوى مكافحة الأمراض المعدية وسلامة الإنتاج الحيواني

العين (الاتحاد)

نظم قسم الزراعة المتكاملة بكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل حول بناء برنامج متكامل لإدخال البيانات الحديثة ومواجهة التغيرات في ظل انتشار أوبئة الحيوانات وفيروس «كوفيد - 19»، وطاعون المختبرات الصغيرة، وذلك بمشاركة ميرة سعيد الكلباني مدير إدارة الصحة الحيوانية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، ونخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكلية، وخبراء من وزارة التغيير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء.

وأشار الدكتور محمد سالم عبد المحسن اليافعي، رئيس القسم في الكلية، إلى أن الباحثين الذين شاركوا في الفعاليات إضافة للمداخلات التي تمت عن بُعد، أكدوا ضرورة العمل على تفعيل آليات ونظم العمل لرفع مستوى الجاهزية لمكافحة الأمراض والقضاء عليها، وذلك من خلال إيجاد قواعد بيانات حديثة ومتطورة تلبي متطلبات المهتمين والمختصين في كافة الجهات المعنية، لا سيما في ظل تنقل وتسويق الإنتاج الحيواني، الذي يلبي احتياجات سوق العمل على رسم السياسات الخاصة في الأمن البيولوجي، من خلال الجاهزية المتكاملة لمكافحة الأمراض وآثارها على الإنتاج الحيواني، والحرص على معالجة الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية على المدى الطويل. ومن جهته، أشار الدكتور إيهاب محمد فتح الرحمن -الأستاذ المشارك في قسم الزراعة المتكاملة ومنسق البرنامج - إلى أن المشاركين طرحوا نماذج تطبيقية لمحاكاة انتشار الأمراض سريعة العدوى مثل إنفلونزا الطيور و«كوفيد - 19» وطاعون المجترات الصغيرة ومرض متلازمة الجهاز التنفسي، وانعكاساته على صحة الفرد والمجتمع والثروة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الجوار ومواجهة تحدياته وفق برامج عمل وإجراءات صارمة، للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الفيروسات ومتحوراتها، التي كانت لها انعكاسات سلبية على العالم، حيث بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة، جهوداً كبيرة في اتخاذ إجراءات الوقاية والعلاج على كافة المستويات، مما كان له أثر إيجابي في توفير الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع.