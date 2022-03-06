شرطة أبوظبي تطلق الدورة الثالثة لمجلس الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل» لدورته الثالثة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة في تحديد متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي، بما يتفق وتوجهات إمارة أبوظبي والخطط الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أن مجلس شباب شرطة أبوظبي يأتي في إطار سعي القيادة لترجمة تطلعات وتوجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الشباب، والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من أجل تسخير كل الإمكانات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطبيق تلك الأفكار والمبادرات والأخذ بها وتحويلها إلى واقع، ليكون الشباب هم صناع تلك القرارات.

وأوضح اللواء النعيمي أن تكريم أعضاء مجلس الشباب لدورته السابقة يأتي تقديراً لجهودهم، والتي أسهمت في نجاح مسيرة مجالس شرطة أبوظبي، من خلال تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة الأمن والطمأنينة في المجتمع، وتحقيق أهداف المجلس وآليته، والتي تمكن الشباب والشابات من مختلف مجالات التخصص والفئات العمرية للمشاركة في حلقات الشباب.

وتقدم الرائد خبير علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي الحالي، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن كافة أعضاء المجلس الحالي، بالشكر والتقدير على ثقة القيادة بهم، وأعربوا عن شكرهم لأعضاء المجلس لدورته السابقة لهم.

وناقش الأعضاء في جلسة عصف ذهني آلية عمل المجلس ورؤيته المستقبلية واستراتيجيته، من أجل الارتقاء بدور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرارات، وطرح المبادرات ذات الصلة بقضايا الشباب وذات الصلة بالقطاع الأمني والشرطي.