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46 حادثاً بسبب الدراجات النارية في دبي
سيف مهير المزروعي
7 مارس 2022 01:04

دبي (الاتحاد)

دعا العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أصحاب الشركات المتخصصة بطلبات توصيل الوجبات السريعة أو البضائع، بضرورة توعية وتثقيف سائقي الدراجات النارية لديها بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري.
وأشار إلى تعرض 257 سائقاً لحوادث مرورية بالغة في العام الماضي، ذهب ضحيتها 22 شخصاً، وأصيب 253 شخصاً بإصابات متفاوتة، في حين شهد شهري يناير وفبراير الماضيين وقوع 46 حادثاً، راح ضحيتها 3 أشخاص وأُصيب 47 آخرين بإصابات متفرقة.
وأوضح العميد سيف المزروعي، أن معظم تلك الحوادث كانت الدراجات النارية متسبباً فيها، نتيجة لارتكاب سائقيها لمخالفات جسيمة كالسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق «استخدام الهاتف لتحديد المواقع»، والقيادة بتهور، والانحراف المفاجئ، ودخول الشارع دون التأكد من خلوه، وكذلك عدم ترك مسافة كافية، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، والتجاوز بين المركبات، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالشواخص والإرشادات المرورية. 

دبي
سيف مهير المزروعي
شرطة دبي
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