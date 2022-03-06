150 ألف درهم تعويض لعامل

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تعرض عامل لحادث أثناء ممارسته مهامه الوظيفية، مما أدى إلى نقله للمستشفى وخضوعه لعمليات جراحية عدة، وبدلاً من أن تقوم الشركة بتعويضه والوقوف بجانبه قامت بإنهاء عمله، وهو ما دفع العامل إلى رفع دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 200 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرح تفاصيل قضيته، موضحاً أنه أثناء عمله لدى المدعى عليها تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ «المدعى عليها»، المتمثل في عدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن، وأدينت الشركة بموجب حكم جزائي، ونتج عن الحادث إصابات عدة أُجريت له بسببها عمليات جراحية.

وقامت الشركة بفصل المدعي عن العمل، مما نتج عنه أضرار مادية وأدبية. وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأكدت في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليه ولصدوره من متخصص، خلص إلى أن الحالة الإصابية للمدعي كانت استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وأنه كان قد تخلف لديه من جراء الحادث الذي تعرض له أثناء العمل العديد من الإصابات، وأن المحكمة ارتأت بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي أن المدعي يستحق تعويضاً شاملاً عن الأضرار كافة التي لحقت به بما فيها الأضرار المادية الموصوفة بالتقرير، وكذلك فوات بعض الفرص الوظيفية عليه بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي تمثلت في الشعور بالآلام النفسية والجسدية للمدعي، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم ولطبيعة الإصابات والأضرار التي لحقت بالمدعي، فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعي عن الأضرار كافة المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليها كافياً في مبلغ 150 ألف درهم وبها تقضي المحكمة.