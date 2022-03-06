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محمد بن زايد يعزي طحنون بن محمد بوفاة عائشة بنت محمد آل نهيان
محمد بن زايد خلال العزاء
6 مارس 2022 19:46

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بقصر غريبة في مدينة العين واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب سموه عن صادق مواساته في وفاة المغفور لها، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق سموه خلال تقديم العزاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

 

المصدر: وام
طحنون بن محمد
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محمد بن زايد
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