«الاتحاد» تستكشف «يوروهاب»

تستضيف جامعة أبوظبي، نموذج «يوروهاب» أو «الواحة» المبتكر، الذي يُعد مسكناً لرواد الفضاء على سطح القمر، وهو من تطوير «سبارتان سبيس»، الشركة الفرنسية الناشئة وتعد جزءاً من مبادرة مشاريع الفضاء التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.
ويُعد «يوروهاب»، مستعمرة قمرية قابلة للنفخ تم تصميمها للمهام على سطح القمر أو كوكب المريخ.
وقال الدكتور باولو كاراتيللي، أستاذ مساعد في الهندسة المعمارية بالجامعة: نحن فخورون للغاية باستضافة هذا النموذج الأولي «يوروهاب» أو «الواحة» المبتكر، الذي يُعد كائناً مصمماً للطيران، ومسكناً لرواد الفضاء على سطح القمر، وهو من تطوير «سبارتان سبيس»، ونحن فخورون بشكل خاص بأن طلابنا يساعدون في تحقيق هذا المشروع والعمل به بجد واجتهاد.
ونعتقد أنه من المهم دراسة كل الأشياء المختلفة عن الفضاء لأنها ستكون مهنة المستقبل، وهذا توجه العالم في الفترة القادمة، كما أنه تخصص مميز ونادر ويستحق الدراسة والتعمق بدراساته. كما تقوم جامعة أبوظبي بإعداد جيل المستقبل من رواد الأعمال والمهندسين والأطباء والمعرفة الجديدة للمستقبل.
ويعمل «يوروهاب» كمنصة جديدة لتجربة الجيل الجديد من تقنيات الاستكشاف البشري في المستقبل، كما سيتم استخدامه كمنشأة تناظرية لمحاكاة بعثات الفضاء على الأرض. كما تم عرض «يوروهاب» في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، كما تم عرض النموذج في دبي في عام 2021 ضمن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ويقدم النموذج مسكناً إضافياً لرواد الفضاء يمثل خطوة أولى نحو مستوطنة قمرية دائمة في القطب الجنوبي للقمر.
وأضاف، تواصل جامعة أبوظبي توفير الأدوات والبرامج التعليمية التي تعزز التفوق الأكاديمي بين الطلبة وتثري فرصهم المهنية في سوق العمل، حيث يسهم عرض نموذج «يوروهوب» في توفر فرصة تعليمية متميزة وتمكنهم من الاستكشاف والتطبيق العملي لمهاراتهم.
وستتاح الفرصة أمام طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أبوظبي من الاطلاع على النموذج في الحرم الجامعي الرئيسي على مدى أربعة أيام، كما تستضيف الجامعة سلسلة من الزيارات للطلبة الجامعيين وطلبة المدارس من مختلف جامعات ومدارس الإمارة لتمكينهم من الاطلاع عن كثب على النموذج الرائد والمبتكرة. لذلك نحن سعداء بذلك الفخر بمشاركتنا في هذه المشاريع والدراسات التي تعود بالنفع على المجتمع والعالم بأكمله.
وأوضح الطالب أغيد بلال الطحان، من تخصص هندسه ميكانيكية في جامعة أبوظبي، نحن كطلاب هندسة يجب أن ننخرط وندخل في هذه المشاريع التي تعد مميزه وتقوي قدرات الطلاب في شتى المجالات وتقوم بتجهيزهم للمستقبل القريب، ويهدف مشروع «يورهاب» والذي يعد مستعمرة قمرية قابلة للنفخ، النزول على القمر ويتيح لرواد الفضاء الجلوس على سطح القمر، وليس للروبوتات فقط، بل أصبح متاحاً للبشر، كما نستطيع أن نشبه هذا المشروع بـ«هوتيل مصغر» أو «نقطة استراحة رواد الفضاء» حيث إنهم يستطيعون أن يجروا أبحاثهم العلمية والعملية ودراساتهم بشكل مريح ومن غير أي خطورة على حياتهم.
وأضاف: كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات على إتاحة الفرصة الجميلة للطلبة المهندسين، والشكر موصول لجامعة أبوظبي على ترشيحنا لهذه المهمة التي تعد فرصة ذهبية لكل فرد في هذا المجتمع، ونحن هنا حتى تعود الفائدة والنفع للعالم بأكمله، وهذا قليل في حق الدولة وقيادتنا الرشيدة التي تسعى في شتى الطرق لتطوير الابتكارات والعلم والعلماء وتوصيلهم للقمه حتى نصل إلى العالمية والمراكز الأولى في جميع التخصصات.