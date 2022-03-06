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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غانا باليوم الوطني
خليفة بن زايد
6 مارس 2022 16:37

 بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو بالمناسبة نفسها.

المصدر: وام
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