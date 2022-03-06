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"تحقيق أمنية" ترسم البسمة على شفاه 9 أطفال
"تحقيق أمنية" تعيد السمع إلى الطالبة ندى
6 مارس 2022 13:09

أسعدت مؤسسة "تحقيق أمنية" قلوب 9 أطفال بتحقيق أمنياتهم وذلك بالتعاون مع معرض "بلاتفورم 09" الذي يُقام بنسخته الثامنة في إمارة الفجيرة تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي .

شهد حفل تحقيق الأمنيات سعادة حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "تحقيق أمنية"، و سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية و الماللية للجنة الأولمبية الوطنية، وعائلات الأطفال وفريق عمل مؤسسة "تحقيق أمنية" إضافة إلى القائمين على معرض "بلاتفورم 09". وعبرت الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي عن سعادتها باستضافة هذه الفعالية في معرض "بلاتفورم 09" و ثمنت جهود الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان في الأعمال الانسانية و الخيرية.

وأضافت قائلة: "من المهم أن نحتفل بالنساء الرائدات في الأعمال الخيرية و دورهن البارز في دعم المجتمع و مساعدة الآخرين، لنشر ثقافة الأعمال الخيرية و الإنسانية من دولة الإمارات الى جميع العالم". ومن جانبه أشاد سعادة حمدان الكعبي بجهود القائمين على معرض "بلاتفورم 09" واستضافتهم لفعالية المؤسسة الإنسانية النبيلة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مؤكداً على أن إدخال الفرح والأمل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم يُشكّل جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية جميع أفراد المجتمع.

كما ثمّن الكعبي حرص القائمين على معرض "بلاتفورم 09" لإفراد جناح خاصّ بمؤسسة "تحقيق أمنية" داخل المعرض بهدف التعريف بأهداف ورسالة المؤسسة، ونشر الوعي حول أعمالها، أنشطتها ومبادراتها التي تُركّز على إضاءة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوب الجميع ورسم البسمة على شفاه أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة. وقال الكعبي: يُسعدنا اليوم أن نحقّق أمنيات 9 أطفال في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية في معرض بلاتفورم 09 الذي يُعدّ رائداً في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وإبراز وتعزيز دور المرأة الإماراتية وقدرتها على التفاعل مع المبادرات المُتعدّدة في الدولة، والاضطلاع بأدوار مجتمعية مشهودة لها على كافة المستويات، فضلاً عن دوره البارز في دعم المُحتاجين والأعمال الخيرية، ونتطلّع إلى مزيدٍ من التعاون مع المؤسسات والشركات التي تحرص على تأدية مسؤوليتها المجتمعية وردّ الجميل لبلد الخير. 

المصدر: وام
الطفل
تحقيق أمنية
الإمارات
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