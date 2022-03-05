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حمدان بن زايد يعزي طحنون بن محمد بوفاة عائشة بنت محمد
حمدان بن زايد في حديث مع طحنون بن محمد بحضور سيف بن محمد وسرور بن محمد وعمر بن زايد وسعيد بن محمد ونهيان بن مبارك وحمدان بن مبارك (وام)
6 مارس 2022 02:08

العين (وام) 

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء أمس بقصر غريبة في مدينة العين، واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان. 

  • حمدان بن زايد في حديث مع خالد بن هلال البوسعيدي
    حمدان بن زايد في حديث مع خالد بن هلال البوسعيدي

وأعرب سموه عن صادق مواساته في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان. 

  • حمدان بن زايد معزياً طحنون بن محمد
    حمدان بن زايد معزياً طحنون بن محمد

 وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان. 
 فيما تلقى سموهم واجب العزاء من الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية. 

  • حمدان بن زايد في حديث مع سيف بن محمد
    حمدان بن زايد في حديث مع سيف بن محمد

وقدم معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، مبعوث جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان، وذلك مساء أمس بقصر غريبة. ونقل معاليه تعازي جلالة السلطان هيثم بن طارق وصادق مواساته في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

  • حمدان بن زايد خلال استقبال خالد بن هلال البوسعيدي بحضور سيف بن محمد وسعيد بن محمد
    حمدان بن زايد خلال استقبال خالد بن هلال البوسعيدي بحضور سيف بن محمد وسعيد بن محمد

حضر مجلس العزاء، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين.

 

حمدان بن زايد
طحنون بن محمد
عائشة بنت محمد
الظفرة
العين
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