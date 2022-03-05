صقر غباش يبحث العلاقات البرلمانية مع إثيوبيا والأردن

الرباط (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي أجيخنهو تشاعر رئيس المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، على هامش أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي اختتم أعماله، أمس في العاصمة المغربية الرباط.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزها على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نهج دولة الإمارات وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وإقامة شراكات مع مختلف دول وشعوب العالم.

حضر اللقاء كل من مريم بن ثنية، وصابرين اليماحي، وسعيد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، إلى جانب حضور العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية.

والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش أعمال المؤتمر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد معالي الفايز وقوف الأردن قيادة وحكومة وشعباً مع دولة الإمارات في مواجهة أي محاولات للعبث بأمنها واستقرارها، مبيناً أن الإمارات ودول الخليج العربي عموماً تشكل العمق الاستراتيجي للأردن والعكس كذلك، لذلك الأردن حريص على دعم دولة الإمارات في جميع مواقفها.

صقر غباش يلتقي رئيس البرلمان الإثيوبي

مجموعة لجنة الصداقة

ومن ناحية أخرى، بحث الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية في المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه إيديث غراسييلا بينيتز رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لبرلمان السوق المشتركة لأميركا الجنوبية وعضو مجلس الشيوخ في جمهورية البارغواي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ في باراغواي.

لجنة دائمة تعنى بالمرأة

ووافق المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، على المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية، والمتعلق بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالمرأة. وأدان المؤتمر، في بيانه الختامي، أشكال الإرهاب كافة التي تتعرض لها المنطقتين العربية والأفريقية، وأدان بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيداً بقرار مجلس الأمن (2624 /2022) باعتبار جماعة الحوثيين «جماعة إرهابية»، وحظر استمرار توريد الأسلحة الى اليمن، وجدد المؤتمر دعمه الكامل واللامشروط لوحدة اليمن وسيادته الترابية.