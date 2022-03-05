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عامل بولندي: الإمارات وطن التسامح
مع الطاقم الطبي (من المصدر)
6 مارس 2022 02:07

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

أعرب عامل بولندي على مركب بحري، يدعى جاروسلاف بيشكونكا، 57 عاماً، عن امتنانه للرعاية الطبية التي حصل عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه تأمين صحي، وعلى الرغم من ذلك وجد كل الرعاية، وهي تترجم ما يتمتع به هذا المجتمع من منظومة عميقة لقيم التسامح والمحبة الإنسانية التي نرى العالم اليوم في أشد الحاجة إليها، فقد نقلت وأنا ما بين الحياة والموت من على ظهر مركب بحري، إثر تعرضي لحادث أصاب عمودي الفقري بشدة، ومنعني من الحركة وأظلمت الدنيا في وجهي، ووجدت في رعاية الإمارات كل المحبة والتسامح، مشيداً بدولة الإمارات والطاقم الطبي في مستشفى «إن إم سي» الملكي في الشارقة، الذين استطاعوا أن يعيدوا إليه الأمل من جديد.
وبدأت أحداث القصة عندما تعرض العامل لحادث سقوط في سفينته التي يعمل عليها، وذلك أثناء عبور السفينة قناة ممر مالطا - السويس - البحر الأحمر، حيث كان البحر هائجاً على الرغم من وقوف السفينة، إلا أن شدة حركة الأمواج أدت إلى تحركها، ما أدى إلى سقوطه على ظهره وإصابته إصابة شديدة وتعرضه للشلل.
وقال جاروسلاف بيشكونكا: لقد كنت فاقداً للوعي، وبعد 15 إلى 20 دقيقة تمكنت من وضع نفسي على سريري، ثم جاء قائد الفريق إلى مقصورتي، وأخبرته أنني سقطت ولم أشعر أنني على ما يرام وأنني لا أستطيع الوقوف بسهولة، ولدي بعض التنميل في ساقي. قال إنني يجب أن أذهب وأقوم بمناوبتي. ذهبت إلى مناوبتي وأنا أشعر بألم شديد وانزعاج، تحدث حوادث صغيرة طوال الوقت على متن السفينة، نحن ببساطة نزيلها ونمضي قدماً، لكنني شعرت بالاختلاف بعد السقوط.
وأضاف: أجريت مكالمة فيديو مع طبيب في الولايات المتحدة، وأبلغ القبطان أنه سيتم نقلي من السفينة في الفجيرة ثم تم القيام بذلك. تم نقلي إلى مستشفى الشرق في الفجيرة. كنت في حالة طوارئ هناك لمدة يومين، أجروا الفحوص واحتاجوا إلى إرسالي على الفور إلى مستشفى متخصص. كنت لا أزال مشلولاً من رقبتي إلى أسفل، تم نقلي إلى مشفى «إن إم سي رويال الشارقة»، حيث تم تشخيص الحادث بإصابة شديدة في العمود الفقري العنقي. وتابع: قابلت في المستشفى الدكتور بوبي خوسيه، والذي شرح الإجراءات الخاصة بالجراحة، على الرغم من أن التأمين غير ساري المفعول، وأعطاني الطبيب إشارة سفر، اتصل المستشفى بالسفارة البولندية ورتبوا إعادتي إلى بولندا، إذ وعدت بأن أدفع فواتيري المعلقة بمجرد عودتي إلى وطني. وأعرب المريض البولندي عن امتنانه، قائلاً: أنا ممتن للجميع هنا في دولة الإمارات، ففي كل مرة تم الترحيب بي بكثير من الإيجابية والابتسامات، لم أشعر أبداً بأنني بعيد عن المنزل، حتى الطعام والمطبخ يهتم بكل احتياجاتي.

 

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