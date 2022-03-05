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سيف بن زايد: أمننا الاقتصادي أولاً
سيف بن زايد: أمننا الاقتصادي أولاً
6 مارس 2022 02:08

أبوظبي (وام)

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن «الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية.. وأقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية».
وأضاف سموه أن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول.. وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين. 

الإمارات
سيف بن زايد
غسل الأموال
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