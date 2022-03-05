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محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء كرواتيا
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء كرواتيا
5 مارس 2022 23:53

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفال بلاده بيومها الوطني الذي يقام في إكسبو 2020 دبي.
 ونقل رئيس وزراء كرواتيا، في بداية اللقاء، تحيات فخامة زوران ميلانوفيتش رئيس كرواتيا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. فيما حمّل سموه معالي رئيس وزراء كرواتيا، تحياته إلى الرئيس الكرواتي وتمنياته لبلده وشعبه بدوام الأمان والاستقرار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه التعاون بين البلدين وفرص تنميته وتنويع آفاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك. 
وتبادل سموه ورئيس الوزراء الكرواتي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
كرواتيا
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