مدير عام قطاع الممارسات العالمية للتعليم بالبنك الدولي لـ«الاتحاد»: التكنولوجيا مكملة فقط لدور المعلم ولا تحل محله

دينا جوني (دبي)

أكد هايمي سافيدرا مدير عام قطاع الممارسات العالمية للتعليم في مجموعة البنك الدولي أنه لا يمكن حصر خسارة ملايين الطلبة في العالم، خلال تفشي جائحة كورونا وإغلاق المدارس، في الجوانب الأكاديمية والمهارية البحتة فقط.. فالأرقام تكشف أن الخسارة تشمل أيضاً حوالي 14 تريليون دولار من إيرادات طلبة الجيل الحالي في المستقبل، أو حوالي 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم.

وقال إنه بعد إجراء تقييم التعلّم عن بُعد خلال فترة كورونا، تبيّن أنه بعيد جداً عن أن يكون بديلاً للتعليم الحضوري، وإن كان سيصبح جزءاً من معادلة التعليم في المستقبل. كما أظهرت الجائحة أهمية التكنولوجيا، لكن حدوث التعليم الفعلي يقوم على التفاعل البشري، مشيراً إلى أن التكنولوجيا مكملة فقط لدور المعلم، ولا تحل محله.

وشرح سافيدرا، في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن الفترة الطويلة التي توقف فيها الطلبة عن التعلّم، يعني وفقاً لدراسات مجموعة البنك الدولي أن الخسارة التعليمية والأكاديمية ليست محصورة فقط بفترة الانقطاع التي وصلت إلى عام دراسي ونصف، وإنما بنسيان الطلبة أيضاً للكثير مما تعلّموه خلال فترة وجودهم السابقة في المدارس، وهو ما يزيد بشكل تلقائي من نسبة «فقر التعلّم»، أي خفض عدد الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه. وأوضح أن مجموعة البنك الدولي سبق ونشرت أن غياب سبعة أشهر عن المدرسة فقط يمكن أن يزيد من نسبة الطلاب الذين يعانون من «فقر التعلّم» إلى 63%، لكن إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات مستدامة في دعم التعليم، قد تصل تلك النسبة إلى 70%.

وقال: «نحتاج حقاً إلى التأكد من استكمال التمويل الدولي والمساعدات الإنمائية الخارجية عبر تحريك الموارد المحلية. ففي أي بلد، يقوم حوالي 98% من إجمالي الإنفاق على التعليم على التمويل المحلي، وبالتالي فإنه في المتوسط 2% فقط هي أموال تأتي من المانحين، وهي نسبة طبعاً ترتفع في الدول منخفضة الدخل».

وتابع: «لا شك أن المساعدات الدولية تساعد في تحقيق إصلاحات معينة، ونقلات نوعية في الدول التي تحاول تحسين جودة أنظمتها التعليمية. لكن ما يهم، سواء كان التمويل محلياً أو دولياً، التأكد من أن التعليم يحدث فعلياً».

وأضاف: «جميع الطلبة لديهم المؤهلات بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن الجهة المسؤولة عن تحقيق تكافؤ الفرص وضمان التعليم الأساسي هي الحكومات وليس جهات التمويل الدولية».

وعن إمكانية التقليل من حجم تلك الخسارة وإعطاء مليار طفل فرصة «حياة»، يقول سافيدرا: يمكن ذلك بالتحرّك سريعاً وبشكل حاسم وتمويل ضمان عودة الطلبة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل إلى مدارسهم، وتطبيق خطط تعويض الفاقد التعليمي، ودعم مديري المدارس والمعلمين، والاستثمار في أساليب التعلّم الهجين.

ومن خلال التزامها بدعم التعليم في الدول النامية، تعمل مجموعة البنك الدولي على دعم 100 مشروع تعليمي مرتبط بجائحة كورونا في أكثر من 60 بلداً، ويصل مجموع استثماراتها في تلك المشاريع إلى 11 مليار دولار. وقال إنه لا يزال هناك حاجة لمساعدة المدارس الحكومية على اعتماد أساليب تدريس تربط بين التعلّم الإلكتروني والتعلّم الحضوري، وتدريس الطلاب بناءً على مستوى كل منهم، مع التركيز على المهارات الأساسية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمت مجموعة البنك الدولي دعماً قوياً للتعليم من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهو الصندوق المخصص لأكثر المجتمعات فقراً، بمبلغ إجمالي يزيد على 5.3 مليار دولار أميركي، ولا تزال ملتزمة بشدة بتسريع التقدم نحو التعلم للجميع.

الإمارات ساحة عالمية

أشاد سافيدرا بتجديد دولة الإمارات التزامها تجاه التعليم وإقامة الشراكات، من خلال توفير المساحة المناسبة عبر تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العالمية لإبراز التحديات التي يواجهها التعليم في العالم وتقديم الحلول لمعالجتها. وأشار للحاجة إلى مزيد من المساحات التي توجدها بشكل خاص «دبي العطاء»، التي تنصبّ جهودها على دعم التعليم في البلدان الفقيرة، لتعريف العالم وإعلام البلدان بأن أزمة التعلّم يجب معالجتها بشكل عاجل.

التكنولوجيا واللامساواة

وبالنسبة لدور التكنولوجيا، قال إنها أداة يفترض أن تحقق المساواة في التعليم، لأنه من خلال الاتصال بالإنترنت، يمكن للطفل في أي منطقة نائية الحصول على حقه في تعليم عالي الجودة. وأضاف أنه لسوء الحظ، تتحول التكنولوجيا اليوم إلى عامل مكرّس لعدم المساواة بين الطلبة، لأن جائحة كورونا عمّقت الفجوة الرقمية، فأتيح لطلبة التواصل مع معلميهم والاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي، فيما الغالبية حرمت من ذلك وأُهملت. وشدد على أن التدريب الملائم للمعلمين يجب أن يعتبر أولوية لتقديم تجربة تعليم ممتعة للطلبة داخل الفصل الدراسي، لأنه في هذه الحالة فقط يحدث التعليم الحقيقي.

وقال إنه بسبب جائحة كورونا أُغلقت المدارس، الأمر الذي أدى إلى عزل ملايين الطلبة في العديد من الدول لمدة تصل إلى عامين، وهو ما يمثل ضربة هائلة لكامل عملية تراكم رأس المال البشري للأطفال، خصوصاً في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وحتى في شرق آسيا.

وعن دور التعليم عن بُعد في التخفيف من الفاقد التعليمي للطلبة، قال إنه لو كان التعلم عن بعد خياراً مثالياً، فالخسارة قد تكون محدودة، لكن لسوء الحظ، التعليم عن بعد اليوم بعيد جداً عن أن يكون بديلاً للتعليم الحضوري، وإن كان سيصبح جزءاً من معادلة التعليم في المستقبل.

هدر العمر

أكد هايمي سافيدرا أنه ما لم يتم إقرار سياسات دعم جريئة وحاسمة لضخ الاستثمارات في التعليم اليوم، مثل معالجة المهارات الأساسية التي فقدها الطلبة خلال العامين الماضيين، سيشهد العالم تراجعاً كبيراً في مستويات دخل الجيل الحالي في المستقبل، وتقليص هامش فرص العمل والحصول على وظيفة جيدة. وإذا تم احتساب حجم الخسارة في مستويات الدخل في المستقبل بالأرقام، فإن مجموعة البنك الدولي تقدرها بحوالي 14 تريليون دولار، أو حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي في العالم.

وأشار إلى أن بيانات مجموعة البنك الدولي تظهر أن إغلاق المدارس في البرازيل، والهند، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، هو في الواقع ضياع عام كامل من عمر الطلبة. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي، إذ يتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من خلال الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص. ويدفع ذلك بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي.

45 مليار دولار

قال سافيدرا: «الجائحة جعلت أولياء الأمور أبطال تعليم الأطفال، ودورهم حاسم للغاية، لكنهم ليسوا بديلين عن المدرسة»، لذلك تحتاج المجتمعات إلى المدارس وإلى معلمين أكْفاء. كما أظهرت الجائحة أن التكنولوجيا مهمة، لكن التعليم يقوم على التفاعل البشري، والتكنولوجيا تكمل دور المعلم، ولا تحل محله.

البنك الدولي

تعد مجموعة البنك الدولي أكبر ممول خارجي للتعليم في البلدان النامية، من التعليم قبل الابتدائي لغاية التعليم العالي. ومنذ عام 2000، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 45 مليار دولار في التعليم.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمت مجموعة البنك الدولي دعماً قوياً للتعليم من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهو الصندوق المخصص لأكثر المجتمعات فقراً، بمبلغ إجمالي يزيد على 5.3 مليار دولار أميركي، ولا تزال ملتزمة بشدة بتسريع التقدم نحو التعلم للجميع.