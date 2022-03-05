جمهورية الدومينيكان تحيي يومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

احتفلت جمهورية الدومينيكان بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي» في ساحة الوصل، بحضور معالي راكيل بينيا دي أنتونيا، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، وعدد من المسؤولين في البلدين وأبناء جالية جمهورية الدومينيكان في الدولة.

بدأ الحفل برفع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، ثم عزفت الموسيقى النشيد الوطني للبلدين الصديقين على منصة الأمم في ساحة الوصل القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي». ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته بمعالي راكيل بينيا دي أنتونيا، وبزيارتها لدولة الإمارات ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، وقال معاليه: «عبر مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي)، تدعو جمهورية الدومينيكان الزوار لاكتشاف السمات الفريدة التي تجعلها المركز الطبيعي لكلتا الأميركتين، والتعرف إلى تاريخها، وثقافتها، وإسهاماتها البارزة في الابتكار والسياحة، وغيرهما من المجالات.. ونفخر بالعلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان وبالشراكات التي بنيناها في مختلف الميادين، بما فيها الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتجارة».

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن التطلع إلى بناء المزيد من الشراكات بمجالات جديدة من شأنها أن تعزز الروابط بين البلدين الصديقين، وبما يخدم مصلحة شعبيها ورفاههما.

من جانبها، قالت معالي دي أنتونيا، إن مشاركة بلادها في هذا الحدث الدولي تجسّد التزامها بالاستمرار في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن بلادها تدرك مدى أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وشددت معاليها على مواصلة حكومة جمهورية الدومينيكان العمل على تحسين جودة الحياة لجميع الدومينيكيين.

وأضافت أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو التعاون مع الدول الأخرى، موضحة أن جائحة «كوفيد-19» قد أبرزت مدى أهمية التواصل والتعاون بين الدول، ولدينا الفرصة للخروج بشكل أقوى إذا عملنا معاً لمواجهة التحديات التي نعيشها اليوم.. كلنا ثقة بأن العلاقات المبنية على تحقيق الفائدة المشتركة بين دولتينا تزداد قوة. وتقدمت بالتهنئة إلى دولة الإمارات على تنظيمها لهذا المعرض العالمي الضخم رغم تحديات «الجائحة». وتخللت الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية الراقصة، التي تجسد الثقافة والموروثات الشعبية المختلفة والمتنوعة لسكان جمهورية الدومينيكان.

وعقب اختتام الاحتفال، قامت معالي نائب رئيس جمهورية الدومينيكان يرافقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في جناح جمهورية الدومينيكان في معرض «إكسبو 2020» والذي يمثل نموذجاً مصغراً يحكي قصة هذا البلد ويلخص لزواره واقع الحياة الراهن وتاريخه الذي يتمتع بتراث وطبيعة وضيافة ترتبط بموطن مزيج من الأعراق المختلفة التي يتكون منها شعب الدومينيكان البلد الكاريبي الشهير بزحمة كرنفالاته. ويبرز الجناح ما تمتلكه الدومينيكان من أجمل شواطئ في العالم يتجاوز طولها 1288 كيلومتراً مروراً بأماكن الإقامة الراقية، وصولاً إلى الآثار، ويستعرض قطاعات الاستثمار بالبلاد، باعتبارها وجهة سياحية كبيرة ذات بنية تحتية تنافسية ومتطورة.. كما يعرض الجناح المنتجات والزراعات التي يشتهر بها هذا البلد، إضافة إلى حجر اللامار الذي يعتبر حجراً وطنياً لا يوجد إلا في الدومينيكان ويستخدم في الزينة وبعض المشغولات اليدوية.