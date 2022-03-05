9 مقترحات لتحسين سوق السمك في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

حددت جمعية الصيادين بأم القيوين، بالتنسيق مع دائرتي البلدية وتنمية الاقتصادية بالإمارة، 9 مقترحات تهدف إلى تحسين الخدمات في سوق السمك بأم القيوين، والتقنين من الأسماك المستوردة، ودعم الصيادين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية، بحضور جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، وسالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين، وجمعة جاسم، رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.

وتضمنت المقترحات، الحد من استيراد الأسماك، التي تتوافر منها طازجة في سوق أم القيوين، والسماح باستيراد الأنواع غير المتوافرة، بشرط تكون صالحة، وتشجيع التجار على العودة للسوق والشراء منه، لتراجع أعدادهم في الفترة الماضية، بسبب اعتماد السوق على الأسماك المستوردة، وتنظيم عملية المزايدة على الأسماك بحيث تبدأ من الساعة 6 صباحاً، للحد من تكدس الأسماك بعد الساعة 8 صباحاً، لتخفيف من فترة انتظار الصيادين لبيع أسماكهم، وتشجيع الصيادين المواطنين على عرض أسماكهم في السوق، بدلاً من نقلها إلى الأسواق الأخرى بهدف تحقيق أرباح عالية. كما تضمنت المقترحات، إلزام العاملين في السوق بوضع رقم المحل والاسم على الزي الرسمي الخاص بهم، للحد من بعض السلوكيات الخاطئة، وتكثيف الرقابة على الأسماك المستوردة، لمنع تلاعب البعض في عملية الغش من خلال دمج الأسماك الطازجة مع المستوردة، وإلزام أصحاب «الدكك» باستخدام موازين إلكترونية جديدة بدلاً من القديمة، نظراً لوجود شكاوى من مستهلكين حول تعرضهم للغش من بعض تجار الأسماك، بالإضافة إلى إعادة تخطيط مواقف السيارات في السوق، وتخصيص مواقف لأصحاب الهمم، وتخصيص أماكن لسيارات تنزيل الأسماك أمام موقع المزايدة، بحيث لا تحدث إعاقة في حركة السير.