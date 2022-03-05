قائد شرطة عجمان يكرم مراكز «الخمسة نجوم»

عجمان (وام)

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رؤساء وفرق العمل وموظفي مراكز الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، وهي مركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة المدينة الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز وفرق العمل التي عملت من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين. كما كرم قائد عام شرطة عجمان عدداً من رؤساء مراكز الشرطة المتقاعدين، وهم العميد عبيد حميد السويدي الذي تولى رئاسة مركز شرطة المدينة عام 2000، والعميد عبيد حميد المطروشي رئيس مركز شرطة الزهراء سابقاً «الحميدية حالياً» عام 2000، والعميد عبد الله إبراهيم المناعي، والذي أدار عدداً من مركز الشرطة حتى عام 2015، والرائد حميد حمد الشامسي الذي كان رئيساً لمركز شرطة النعيمية حتى عام 1998، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم ودورهم الكبير، في إرساء قواعد النجاح والتميز لمراكز الشرطة خلال فترات خدمتهم الطويلة، متمنياً لهم حياة رغيدة مكللة بالصحة والعافية.