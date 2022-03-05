100 ألف درهم تعويضاً عن كابل كهربائي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة، «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع حول إتلاف «كابل» أثناء أعمال حفر بين شركة خاصة «شاكية» وشركة تأمين، برفض طلب الشركة الخاصة، وإلزامها بدفع 100 ألف درهم، وذلك نظير خطئها المتسبب في إتلاف الكابل مثار النزاع ونفي اشتراك شركة التأمين في الخطأ، موضحة أن الشركة الشاكية قد اقتصرت على المنازعة في النسخة المترجمة من وثيقة التأمين وملحقها والمقدمة من شركة التأمين دون أن تنازع في ترجمة الخبير لها.

وأوضحت المحكمة أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ومدى مساهمة المضرور في إحداثه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده قد خلصا إلى أن خطأ الشركة الشاكية وحده هو المتسبب في إتلاف الكابل مثار النزاع ونفى اشتراك شركة التأمين في الخطأ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق بما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم، فإن النعي في هذا الخصوص بما وقع منها يكون على غير أساس.