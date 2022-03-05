10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
100 ألف درهم تعويضاً عن كابل كهربائي
100 ألف درهم تعويضاً عن كابل كهربائي
6 مارس 2022 02:06

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة، «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع حول إتلاف «كابل» أثناء أعمال حفر بين شركة خاصة «شاكية» وشركة تأمين، برفض طلب الشركة الخاصة، وإلزامها بدفع  100 ألف درهم، وذلك نظير خطئها المتسبب في إتلاف الكابل مثار النزاع ونفي اشتراك شركة التأمين في الخطأ، موضحة أن الشركة الشاكية قد اقتصرت على المنازعة في النسخة المترجمة من وثيقة التأمين وملحقها والمقدمة من شركة التأمين دون أن تنازع في ترجمة الخبير لها.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ومدى مساهمة المضرور في إحداثه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده قد خلصا إلى أن خطأ الشركة الشاكية وحده هو المتسبب في إتلاف الكابل مثار النزاع ونفى اشتراك شركة التأمين في الخطأ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق بما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم، فإن النعي في هذا الخصوص بما وقع منها يكون على غير أساس.

محكمة النقض
أبوظبي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©