الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 21:43. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 00:08 والجزر الأول عند الساعة 18:04والجزر الثاني عند الساعة 06:52.